POL-LWL: LKW-Unfall auf der BAB 14

Bei einem LKW-Unfall auf der BAB 14 bei Leezen ist am Mittwochnachmittag ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock, blieb aber unverletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war der LKW samt Auflieger zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge kippte das Fahrzeug im angrenzenden Graben auf die Seite. Dabei wurde das LKW-Gespann erheblich beschädigt. Nach der Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn an der Unfallstelle von einer Spezialfirma gereinigt werden.



