POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin kommt von Weg ab

Malk Göhren (ots) -



Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag bei Malk Göhren mit ihrem PKW von einem Weg abgekommen und hatte mit dem Auto anschließend mehrere Bäume gestreift. Die 49-jährige Frau blieb unverletzt. Allerdings wies sie bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,90 Promille auf. Die Polizei brachte die Frau anschließend zur Blutprobenentnahme und stellte ihren Führerschein sicher. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen die 49-jährige deutsche Fahrerin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Am PKW der Frau entstand Sachschaden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell