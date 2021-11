POL-HRO: Rostocker Weihnachtsmarkt - Hinweise der Polizei für einen sicheren Besuch

Rostock (ots) -



Der Rostocker Weihnachtsmarkt hat wieder seine Pforten geöffnet und das erste Weihnachtsmarktwochenende steht vor der Tür. Um für Sicherheit zu sorgen, wird die Rostocker Polizei an allen Tagen eine verstärkte Präsenz zeigen und dabei vom Landesbereitschaftspolizeiamt M-V unterstützt.



Sie haben vor Ort Fragen oder brauchen Hilfe? Sprechen Sie uns gerne an! Die Polizei hat auf dem Weihnachtsmarkt eine Mobile Wache eingerichtet. Hinweisschilder in der Kröpeliner Straße sowie am Universitätsplatz weisen den Weg zur Wache. Diese befindet sich auf dem Innenhof des Universitätshauptgebäudes / Kleiner Katthagen 3.



Trotz der geltenden Maskenpflicht sowie der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln ist mit einem regen Zulauf des Weihnachtsmarktes zu rechnen. Größere Menschenmengen machen sich insbesondere Taschen- und Trickdiebe gerne zu eigen. Mit den folgenden Tipps können sich Besucherinnen und Besucher vor diesen Betrugsmaschen schützen:



- Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen!



- Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie das Smartphone immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper tragen!



- Hand- oder Umhängetaschen immer verschlossen auf der

Körpervorderseite tragen, so ist diese immer im Blick!



Sollte es dennoch zu einer Straftat kommen, nicht zögern und sofort den polizeilichen Notruf 110 wählen.



In der Vorweihnachtszeit werden häufig in geselliger Runde Glühwein, Punsch & Co getrunken. Die Wirkung der weihnachtstypischen Tropfen wird oftmals unterschätzt. Bereits geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinflussen. Die Rostocker Polizei warnt dringend davor, sich nach dem Genuss von alkoholischen Getränken noch ans Steuer oder auf das Fahrrad zu setzen. Auch bei E-Scootern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren.



Aktuelle Informationen rund um den Rostocker Weihnachtsmarkt - auch im Hinblick auf die geltenden Corona-Regeln - finden Sie auf der Internetseite https://www.rostocker-weihnachtsmarkt.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: doerte.lembke@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell