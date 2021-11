POL-HST: Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am heutigen Mittwoch (24.11.2021) gegen 08:00 Uhr kam es in Stralsund Grünhufe zu einem Überfall auf ein Geschäft.



Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Unbekannter einen Lotto-, Tabak- und Zeitschriften-Laden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich lediglich eine Angestellte in den Räumlichkeiten. Der Unbekannte forderte die Angestellte auf, Bargeld herauszugeben. Anschließend verlangte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Zigaretten. Die Angestellte übergab dem Täter mehrere Zigarettenschachteln. Danach flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen der Polizei konnte der Täter bisher nicht gefasst werden. Er wird wie folgt beschrieben:



- 50-60 Jahre alt,



- 180 bis 190 cm groß,



- sehr faltiges Gesicht im Bereich Augen/Stirn,



- normale Statur,



- Bekleidung: dunkle Regenjacke mit Kapuze, dunkle lange Hose

sowie dunkelblauer Rucksack mit roten Streifen an der Seite.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (03831/28900), bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell