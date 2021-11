POL-LWL: Motorrad prallte gegen parkendes Auto - Kradfahrer schwer verletzt

Ludwigslust (ots) -



In Redefin ist am Dienstagabend ein 17-jähriger Kradfahrer mit einem Motorrad gegen ein parkendes Auto geprallt. Dabei erlitt das Unfallopfer schwere Verletzungen. Der 17-jährige deutsche Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad und am Auto entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Motorradfahrer das parkende Auto nicht gesehen hat.



