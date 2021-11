POL-NB: Rauchentwicklung in einer Praxis für Ergotherapie

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Dienstag, den 23.11.2021 gegen 21:55 Uhr wurde in den Räumen einer Praxis für Ergotherapie in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße in Ribnitz-Damgarten eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Beim Eintreffen der Polizei aus Ribnitz-Damgarten hatten bereits alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Gemeinsam mit der Feuerwehr betrat die Polizei die Praxisräume und konnte feststellen, dass mehrere Kunststoffgegenstände auf einem Keramikbrennofen geschmolzen waren und begonnen hatten, zu glimmen, was zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte.



Eingesetzt waren, neben sechs Rettungskräften des Landkreis Vorpommern-Rügen, 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz, Damgarten, Klockenhagen und Dierhagen.



Die Entstehung eines offenen Feuers und eine davon ausgehende Gefährdung der Hausbewohner werden nach derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen.



Es ist ein Sachschaden von 20,- Euro entstanden.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell