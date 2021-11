POL-SN: Zeugen nach Diebstahl eines SUV gesucht

Details anzeigen Gesuchter SUV Gesuchter SUV

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 01:30 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige auf dem Gelände eines Autohauses in Lankow ein.



Die beiden männlichen Tatverdächtigen entfernten gewaltsam einen Teil des Zaunes und entwendeten einen SUV der Marke Range Rover im Wert von ca. 135.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt und fragt:



Gibt es Zeugen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas auffälliges im Tatzeitraum am 21.11.2021 zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr beobachtet haben?

Hat jemand das Fahrzeug gesehen oder kann einen Hinweis auf den Verbleib des Fahrzeuges machen?



Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de!



