POL-NB: Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholeinwirkung in Neubrandenburg aufgenommen

Am 23.11.2021 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Großen Krauthöferstraße in Neubrandenburg gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen fuhren zwei Pkw hintereinander in Richtung Woldegker Straße. Als die Vorausfahrende bremste, um in die Katharinenstraße abzubiegen, schaffte es die 54-jährige Nachfolgende nicht mehr rechtzeitig zu stoppen und es kam zum Zusammenstoß.



An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, wobei ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zudem wurde bei der auffahrenden Fahrzeugführerin eine Alkoholisierung von 2,53 Promille festgestellt. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Die 79-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs verletzte sich in Folge des Zusammenstoßes leicht und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.



