POL-LWL: Polizei beschlagnahmt Führerschein nach Trunkenheitsfahrt

Neustadt-Glewe (ots) -



Nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Montagabend in Neustadt-Glewe hat die Polizei den Führerschein eines 45-jährigen Autofahrers beschlagnahmt. Die Polizei hatte zuvor bei einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest beim Fahrer durchgeführt, der einen Wert von 1,25 Promille aufwies. Auf Nachfrage gab der Autofahrer zu, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Polizei brachte den 45-jährigen aus Portugal stammenden Mann zur Blutprobenentnahme und nahm gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell