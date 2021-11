POL-HRO: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Witzin (ots) -



Am 22.11.2021 kam es gegen 18:33 Uhr in der Ortsdurchfahrt Witzin, im

Zuge der B 104 von Sternberg nach Güstrow, zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine

55-jährige Deutsche mit ihrem Pkw frontal mit dem Kleintransporter

eines 47-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem

Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren

schweren Verletzungen. Der 47-jährige Deutsche wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro.



Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger der DEKRA

hinzugezogen. Zudem waren die FFW Sternberg und Witzin mit ca. 20

Kräften am Einsatzort.

Die B 104 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere

Stunden voll gesperrt werden.



Polizeihauptkommissar Henneberg

Polizeirevier Sternberg

Polizeiführerin vom Dienst Pohl

Einsatzleitstelle PP Rostock



