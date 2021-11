POL-NB: Fahrraddiebe gestellt

Stavenhagen (ots) -



Am 19.11.2021 kamen Beamte des Polizeireviers Malchin gegen 23:00 Uhr wegen des Verdachts des Diebstahls zweier Fahrräder in Stavenhagen zum Einsatz.



Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkten zwei Jugendliche den Diebstahl ihrer Fahrräder im Bereich des Marktes in Stavenhagen. Sie machten sich daraufhin mit weiteren Freunden auf die Suche nach den Rädern und stellten in der Straße "Amtsbrink" drei Männer fest, die zumindest im Besitz eines der zuvor entwendeten Fahrräder waren. Die drei Männer flüchteten in der weiteren Folge und ließen das gestohlene Fahrrad zurück. Das zweite Fahrrad fanden die Jugendlichen in einem Gebüsch nahe der Reutereiche in Stavenhagen.



Dank einer guten Personenbeschreibung gelang es den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin, zwei der drei Tatverdächtigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung im Stadtgebiet zu stellen. Dabei handelt es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 34 und 36 Jahren. Der dritte Tatverdächtige blieb flüchtig.



Die entwendeten Fahrräder im Gesamtwert von 600 EUR blieben somit im Besitz der Jugendlichen. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



