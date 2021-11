POL-HWI: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Stove (Gemeinde Boiensdorf) (ots) -



Am zurückliegenden Wochenende brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Ortschaft Stove auf.



Im Zeitraum von Freitagabend, 18:15 Uhr, bis Samstagmorgen brachen der oder die Unbekannte den Automaten auf und entwendeten sämtlichen Inhalt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 300 Euro. Der Stehlschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf.



Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede beliebige Polizeidienststelle zu wenden.



