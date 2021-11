POL-LWL: Autofahrer bei Wildunfall leicht verletzt

Witzin (ots) -



Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist am Sonntagabend auf der B 104 nahe Witzin ein Autofahrer leicht verletzt worden. Am PKW des 55-jährigen deutschen Autofahrers entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 25.000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei erlöste das schwer verletzte Reh mit einem Schuss aus der Dienstwaffe.



Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen registrierte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim 9 weitere Wildunfälle, bei denen es zu Sachschäden kam. Angesichts dieser Entwicklung rät die Polizei zur vorausschauenden, angepassten und defensiven Fahrweise.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell