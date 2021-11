POL-NB: Audi A 5 Sportback aus Neverin gestohlen

Details anzeigen Foto: privat Foto: privat

Neverin (ots) -



In der Nacht zum heutigen Montag ist in Neverin, in der Straße Am Feldrain, ein schwarzer Audi A 5 Sportback mit Kennzeichen MSE-JV999 gestohlen worden. Schaden nach aktuellem Stand etwa 25.000 Euro.



Die Kripo Neubrandenburg ermittelt.



Wer verdächtige Beobachtungen am Tatort im mutmaßlichen Tatzeitraum (zwischen Sonntagabend, circa 21:30 Uhr, und heute Morgen, circa 08:00 Uhr) gemacht hat oder das beschriebene Fahrzeug im Tatzeitraum noch fahrend gesehen hat, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell