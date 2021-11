POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Grabow

Grabow (ots) -



Am 20.11.2021 gegen 18:45 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der

Polizei in Rostock Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der L08

zwischen Prislich und Ziezow. Es kamen zwei Funkstreifenwage des

Polizeihauptreviers Ludwigslust, die Feuerwehr sowie ein

Rettungswagen und Notarztwagen zum Einsatz.



Auf Grund noch unerklärten Ursache kam der PKW mit dem 30-jährigen

Fahrer bei einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und fuhr

frontal gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer verstarb noch an

der Unfallstelle. Es befanden sich keine weiteren Insassen im PKW.

Die Straße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere

Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache

dauern an.



