POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und vier schwerverletzten Personen auf der BAB 20

Am 20.11.2021 kam es gegen 07:00 Uhr auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Anklam und Altentreptow in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht- und vier schwerverletzten Personen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 19-jährige Fahrzeugführer eines Honda Civic besetzt mit drei weiteren Fahrzeuginsassen aufgrund von Sekundenschlaf zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer eines nachfolgenden Mercedes-Benz konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr in den Pkw Honda.



Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Honda leicht verletzt, sein 18-jähriger Beifahrer wurde durch den Aufprall im Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er wurde schwerverletzt ins Krankenhaus nach Greifswald eingeliefert. Die beiden anderen 18-jährigen Insassen im Fond des Pkw Honda wurden schwerverletzt in die Krankenhäuser nach Anklam und Neubrandenburg verbracht. Der 64-jährige Fahrzeugführer des Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



Beide PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 12.000EUR.

Insgesamt waren 64 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden, zwei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen und vier Notärzte im Einsatz. Die BAB 20 musste für ca. 3 Stunden in Fahrtrichtung Stettin und für ca. 30 Minuten in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt werden.





