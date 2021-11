POL-HRO: Zeugenaufruf nach Messerangriff in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr wurde ein 18-jähriger Deutscher durch

einen Messerangriff in Güstrow schwer verletzt.



Der Geschädigte befand sich in Begleitung zweier weiterer Personen in

der neuen Straße und traf dort auf mindestens zwei bislang unbekannte

Männer. Aus unbekannter Ursache kam es zwischen den Personen zu einem

Streit in deren Folge der Geschädigte durch mehrere Messerstiche

verletzt wurde.



Der Geschädigte lief im Anschluss noch kurze Zeit weiter und konnte

Zeugen auf sich aufmerksam machen die den Rettungsdienst sowie die

Polizei verständigten. Der 18-Jahrige wurde ins Krankenhaus nach

Güstrow verbracht und befindet sich nach einer Notoperation in

stabilem Zustand.



Der Geschehensablauf sowie die beteiligten Personen sind bislang

unbekannt.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat den Sachverhalt beobachtet

oder kennt Beteiligte?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381 49161616, die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



