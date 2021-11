POL-HRO: Handtaschenraub in Wittenburg

Wittenburg (ots) -



Im Bereich Wittenburg ist es am 19.11.2021 gegen 18:00 Uhr zu einem

Handtaschenraub durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen

gekommen.



Nach Angaben der 74-jährigen deutschen Geschädigten sowie einer

Zeugin gingen diese auf dem Gehweg der Straße Mühlentor in

Wittenburg. Der Tatverdächtige fuhr den beiden Personen auf einem

Fahrrad entgegen und entriss dann die Handtasche der Geschädigten.

Der Tatverdächtige hat sich daraufhin in unbekannte Richtung

entfernt. Die Geschädigte wurde dabei nicht verletzt.



In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem

tatverdächtigen Fahrradfahrer gegeben können.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben kann, wird gebeten,

sich bei dem Polizeihauptrevier Hagenow unter 03883 - 63 10 oder per

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



