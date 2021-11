POL-HRO: Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Tessin (ots) -



Am Freitag, gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der L 10 bei Wardow ein schwerer Verkehrsunfall.



Aus bislang unbekannter Ursache die 36jährige Fahrerin eines Ford, in dem sich noch die drei Kinder der Fahrerin befanden, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegen kommenden VW. Die 38jährige Fahrerin des VW und ihr 11 jähriges Kind wurden dabei schwer verletzt. Alle Insassen des Ford leicht. Alle verletzten Personen wurden in Krankenhäuser in Rostock bzw. Güstrow transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.



Bei der Unfallaufnahme der Polizei war auch ein Sachverständiger der Dekra vor Ort. Bei der Versorgung der Verletzten waren zwei Hubschrauber und fünf Rettungswagen im Einsatz.



Die L18 bis zur vollständigen Beräumun der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt.



