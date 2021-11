POL-HRO: Rückstau auf A 20 nach PKW Brand

Ziesendorf (ots) -



Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr brach im Motorraum eines BMW, der auf der A20, zwischen den Anschlussstellen Bad Doberan und Kröpelin, Richtungsfahrbahn Lübeck fuhr, ein Feuer aus. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in genannter Richtung voll gesperrt werden. Erschwerend kam dann noch ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW hinzu, der sich 2km vor der Brandstelle ereignete. Dies führte zwischenzeitlich zu über 5km Rückstau.



Gegen 14:15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Der 57jährige Fahrzeugführer veranlasste die Bergung seines Fahrzeugs. Der Verkehr konnte dann bereits über die Überholspur an den Brandstelle vorbeigeführt werden. Die Brandursache ist technischer Natur.



Beim Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Hier hatte die 20jährige Fahrerin eines Skodas einen nicht ausreichenden Sicherheitsabstand auf den vor ihr fahrenden Opel gehalten und fuhr auf.



