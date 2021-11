POL-NB: Wechselrichter im Wert von etwa 44.000 Euro gestohlen

Anklam (ots) -



Etwa ein Dutzend Wechselrichter sind in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, circa 16:00 Uhr, und heute Vormittag vom Garagenkomplex "Pelsiner Weg" in Anklam entwendet worden. Sie werden mit einem Gesamtwert von etwa 44.000 Euro angegeben. Da jeder einzelne Wechselrichter mindestens 65 bis 70 Kilo wiegen dürfte, ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Tatverdächtige am Tatort waren und auch ein entsprechendes Transportmittel hatten.



Die Kripo Anklam ermittelt.



Wer verdächtige Beobachtungen - Fahrzeuge wie auch Personen - am Tatort im Tatzeitraum gemacht hat oder bereits zuvor Personen wahrgenommen hat, die die Gegend ausgekundschaftet haben, meldet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei unter 0395 / 55822224 oder kann sich an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de wenden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Tupeit

Pressestelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell