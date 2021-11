POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 32-Jährigen

Stralsund (ots) -



Die Polizei Stralsund bittet um Mithilfe bei der Suche einem 32-jährigen Mann in Stralsund.

Der Vermisste wurde letzmalig gegen 00:00 Uhr in der Böttcherstraße in Stralsund gesehen.

Weitere Informationen und ein Foto finden sie unter folgendem Link: https://bit.ly/3nxtM1h



