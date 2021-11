POL-NB: Absage des Friedländer Benefizkonzertes

Friedland (ots) -



Das traditionelle Benefizkonzert des Polizeireviers Friedland mit dem Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern sollte am 27. November 2021 im Volkshaus Friedland stattfinden. Dazu lud der Leiter des Polizeireviers Friedland, Erster Polizeihauptkommissar Jens Apelt, Sponsoren, Vereine, Bürgerinnen und Bürger persönlich, aber auch in der "Neuen Friedländer Zeitung" ein.



Aufgrund des nunmehr steigenden Infektionsgeschehens und der damit anhaltenden pandemischen Lage haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, das Konzert nicht stattfinden zu lassen.



Der Kartenverkauf begann am 03.11.2021. Diese bereits verkauften Karten für das Benefizkonzert können am Mittwoch, den 24.11.2021 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr bei Frau Giermann im Volkshaus Friedland zurückgegeben werden.



So sehr die Veranstalter die Absage des Benefizkonzertes auch bedauern, umso hoffnungsvoller blicken sie auf das Jahr 2022, in dem die schönen Klänge des Landespolizeiorchesters Mecklenburg-Vorpommern wieder im Friedländer Volkshaus ertönen.



