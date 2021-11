POL-NB: Tatverdächtiger nach Überfall auf Joggerin gefasst

Altentreptow (ots) -



Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben heute Morgen einen 16-jährigen Deutschen festgenommen. Er steht im Verdacht, am 1.11. eine 50-Jährige in Altentreptow überfallen zu haben (siehe PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5061469). Aufgrund der anschließenden Ermittlungsarbeit der Kripo verdichteten sich die Hinweise auf den Jugendlichen.



Der Verdächtige wurde heute einem Haftrichter in Neubrandenburg vorgeführt. Der Richter hat wegen versuchten Totschlags einen Unterbringungsbefehl gemäß §71 Jugendgerichtsgesetz erlassen und die Unterbringung in einer Einrichtung zur Vermeidung einer Untersuchungshaft für jugendliche Straftäter veranlasst.



Insbesondere mit Blick auf den Jugendschutz für den minderjährigen Tatverdächtigen wird es keine weiteren Details geben.



