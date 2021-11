POL-HRO: Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor

Rostock (ots) -



Heute, kurz nach Mitternacht, ist es in der Rostocker Carl-Hopp-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor gekommen. Der 55-jährige Fahrer eines Traktors befuhr diese Straße in Richtung Zentrum. Ihm entgegen kam der 46-jährige Fahrer eines Pkw. Auf Höhe der Bushaltestelle Bramow kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer des Pkw das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Fahrer ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der Mann wurde für eine Blutprobenentnahme auf das Gelände des Polizeihauptreviers Reutershagen verbracht. Es erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizei fertigte diesbezüglich eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.



Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen neben dem Verkehrsunfall auch eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs auf. Die weiteren Ermittlungen werden von der Rostocker Kriminalpolizei übernommen. Das Brandschutzrettungsamt war ebenfalls vor Ort. Beide Fahrzeugführer sind deutscher Nationalität.



