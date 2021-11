POL-HST: Erfolgreiche Suche nach einer vermissten Person im Bereich Dierhagen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (18.11.2021) nahm die Suche nach einer vermissten Frau in Dierhagen ein glückliches Ende.



Kurz vor 18:00 Uhr meldete sich ein 60-jähriger deutscher Urlauber über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er mit seiner 51-jährigen deutschen Ehefrau aus Thüringen kommt und sie Urlaub in einem Ferienhaus in Dierhagen Strand machen wollten. Er ging zur Schlüsselübergabe in das Ferienhaus. Als er kurze Zeit später zu seinem PKW zurückkehrte, war seine Frau aus dem PKW verschwunden. Auf Anrufe per Telefon reagierte sie nicht und es war nicht bekannt, in welche Richtung sie sich begeben hatte.



Sofort wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizei und die Feuerwehr zur Suche der Frau eingesetzt. Auch die Rettungshundestaffel wurde informiert. Darüber hinaus setzte die Feuerwehr eine Drohne zur Suche nach der Frau ein. Gegen 18:35 Uhr fanden Feuerwehrkräfte die gesuchte Frau wohlbehalten am Strandübergang 6 in Dierhagen Ost. Rettungskräfte brachten die Frau trotzdem zu weiteren Untersuchungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Insgesamt waren 73 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenshoop, Wustrow, Dierhagen, Zingst und Ribnitz-Damgarten im Einsatz.



