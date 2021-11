POL-NB: PKW Dieb nach Flucht gestellt und festgenommen

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.11.2021 gegen 17:20 Uhr teilte eine Stralsunderin mit, dass soeben der PKW (Honda) ihres Mannes entwendet wurde. Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund fuhren sofort zum Tatort und leiteten zudem Fahndungsmaßnahmen ein. Auf dem Grünhufer Bogen in Höhe des Strelaparks in Stralsund wurde der entwendete PKW von den eingesetzten Beamten gesichtet. Diese fuhren dem Fahrzeug hinterher und forderten den Fahrer mit Anhaltezeichen des Streifenwagens dazu auf, das Fahrzeug zu stoppen. Dieser ignorierte jedoch alle Aufforderungen zum Anhalten und fuhr stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Ortsausgang Stralsund.

In der weiteren Folge befuhr er die B105 und dann die B96 in Fahrtrichtung A20. Hierbei fuhr er Geschwindigkeiten von stellenweise bis zu ca. 200 km/h.

Über die Einsatzleitstelle wurden Unterstützungskräfte für die Fahndungsmaßnahmen aus dem Polizeirevier Grimmen und dem Autobahnverkehrspolizeirevier Grimmen angefordert und eingesetzt.

Die Beamten des Autobahnverkehrspolizeireviers Grimmen errichteten am Knotenpunkt B96/A20 eine Kontrollstelle. Hier wurde in der Auffahrt von der B96 auf die A20 ein sogenannter STOP STICK zum Einsatz gebracht. Dieser bewirkt, dass beim bzw. nach dem Überfahren durch ein Fahrzeug die Luft langsam aus den Reifen entweicht. Somit bleibt das Fahrzeug kontrolliert fahrbar, wird in seinen Fahreigenschaften jedoch erheblich eingeschränkt. Nachdem der Flüchtende mit dem entwendeten PKW diesen STOP STICK überfahren hatte, konnte er mit dem Fahrzeug nur noch wenige Kilometer weiterfahren, ehe er es schließlich kurz hinter dem Parkplatz Riedbruch auf dem Standstreifen abstellen musste. Hier stieg er aus und versuchte weiter fußläufig zu fliehen. Die Flucht konnte jedoch an Ort und Stelle durch die nachfolgenden Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund beendet werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 32 jährigen Deutschen.

Der PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



