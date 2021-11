POL-ANK: Korrektur Altersangaben - Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen und 5 verletzten Personen in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am Donnerstag, den 18.11.2021, gegen 08:45 Uhr, kam es in Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger deutscher Fahrer eines Transporters der Marke Renault den Karl-Liebknecht-Ring, aus Richtung Wolgaster Straße kommend, in Richtung Anklamer Straße. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Karl-Liebknecht-Ring/Makarenkostraße verlor der 62-Jährige, auf Grund gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über sein Bäckerei-Verkaufsfahrzeug. In Folge dessen fuhr der Transporter unkontrolliert zwischen mehreren Fahrzeugen hindurch und beschädigte dabei drei PKW. Anschließend fuhr der Fahrer des Transporters an der Ampelanlage im Kreuzungsbereich des Karl-Liebknecht-Ring/Anklamer Straße auf ein Taxi der Marke Mercedes-Benz auf, indem sich eine 55-jährige deutsche Taxifahrerin und ihr 91-jähriger deutscher Fahrgast befanden.



Durch den Aufprall des Transporters auf das Taxi wurde dies im weiteren Unfallverlauf auf einen davorstehenden PKW Skoda aufgeschoben. Der Skoda, indem sich ein 63-jähriger deutscher Fahrer und seine 64-jährige deutsche Beifahrerin befanden, wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Haltelinie der Ampelanlage auf die Kreuzung Karl-Liebknecht-Ring/Anklamer geschleudert.



Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Fahrer des unfallverursachenden Bäckereifahrzeugs leicht, die 55-jährige Taxifahrerin ebenfalls leicht und der 91-Jährige Fahrgast des Taxis schwer verletzt. Auf Grund der Beschädigungen am Taxi, wurde der 91-jährige Fahrgast im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. In Folge des Unfalls wurden der 63-Jährige Skoda-Fahrer ebenfalls leicht und seine 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die fünf verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht.



Nach ersten Schätzungen ist bei dem Unfall ein Gesamtschaden von ca. 28.000 Euro entstanden, von sechs beteiligten Fahrzeugen waren vier nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Insgesamt war der Karl-Liebknecht-Ring zwischen Makarenkostraße und Anklamer Straße für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Zudem musste die Berufsfeuerwehr Greifswald die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.



