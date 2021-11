POL-HRO: Spiel der 2. Bundesliga F.C.Hansa Rostock gegen FC Erzgebirge Aue - Informationen zu Verkehrseinschränkungen

Rostock (ots) -



Am Sonnabend,dem 20.11.2021, kommt es aufgrund des Fußballspiels zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue insbesondere in den Bereichen rund um den Rostocker Hauptbahnhof und das Ostseestadion zu Verkehrseinschränkungen.



Auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes werden in der Zeit von 08:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr die Parkplätze für die anreisenden Fußballfans aus Aue gesperrt. Das betrifft die Parkplätze Albrecht-Kossel-Platz und Erich-Schlesinger-Straße (gegenüber Nordex Energy).



Ab 09:30 Uhr werden folgende Straßenabschnitte für den Fahrzeugverkehr gesperrt:



- Schillingallee ab Dürerplatz bis einschließlich Platz der Jugend



- E.-Heydemann-Straße.



Es ist zu beachten, dass in diesem Bereich auch das Parken verboten ist. Die Notaufnahmen der Universitätskliniken sind über die bekannten Zufahrten erreichbar.



Einschränkungen wird es auch für die Besucher der Eishalle geben. Die Eishalle ist an diesem Tag nur zu Fuß über die Kopernikusstraße / Sportforum oder über den Barnstorfer Wald zu erreichen.



Die Rostocker Polizei wird wichtige Informationen zu diesem Einsatz über Twitter verbreiten. Zu finden sind wir unter:



www.twitter.com/polizei_rostock



Information für Medienvertreter: Die Pressestelle der Polizeiinspektion Rostock ist am Spieltag ab 11:00 Uhr besetzt und unter der Rufnummer 0381/4916-3041 erreichbar.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell