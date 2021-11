POL-NB: Fahndung nach Tankbetrug führt zum Erfolg

Heringsdorf (ots) -



Am 17.11.2021,gegen 22:20 Uhr, meldete ein Tankstellenmitarbeiter, dass es in der Stadt Usedom zu einem Tankbetrug kam. Ein Mercedes-Fahrer habe beim Tanken mehrmals auffällig in die Richtung des Tankstellenmitarbeiters geschaut, sei nach kurzem Tankvorgang in das Fahrzeug gestiegen und anschließend mit erhöhtem Tempo vom Tankstellengelände gefahren.



Aufgrund der umgehenden Meldung bei der Polizei und guten Fahrzeugbeschreibung, führte eine Fahndung zu Erfolg. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch polizeiliche Einsatzkräfte auf der B109 gestoppt werden.



Auch wenn lediglich 4,67 l Diesel im Gesamtwert von 07,05 Euro getankt wurden, wird gegen den Fahrzeugführer, einen 32-jähriger georgischer Staatsbürger, nun ein Verfahren wegen Betruges eingeleitet.



