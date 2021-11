POL-NB: Trunkenheitsfahrt endet auf Wiese

Wolgast (ots) -



Am 17.11.2021 kam es gegen 23.30 Uhr auf der B 111 zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Ein 39-jähriger Renault-Fahrer befuhr mit seinem PKW die B 111 aus Wolgast in Richtung Pritzier. Wenige Meter hinter der Brücke über die Ziese kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun, überschlug sich und kam ca. 15 Meter neben der Fahrbahn auf einer Wiese zum Stillstand.



Durch den Unfall wurden der Fahrer und ein 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Klinikum Greifswald gebracht werden.



Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,53 Promille, worauf ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe zur konkreten Promillebestimmung entnommen wurde.



An dem PKW entstand ein Totalschaden von ca. 8.000 EUR, so dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.



Gegen den Fahrzeugführer wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Außerdem wird ihm nachträglich der Führerschein entzogen, den er während der Fahrt nicht mit sich führte.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



