POL-HST: Mann mit Schädelfraktur und 2,8 Promille flüchtet aus Krankenhaus

Am Mittwoch, dem 17.11.2021, gegen 09:00 Uhr, wurde der Polizei eine abgängige Person aus der Notaufnahme der Helios Klinik gemeldet.



Der 35-jährige Deutsche wurde nach ersten Erkenntnissen mit 2,8 Promille und einer potentiell lebensbedrohlichen Schädelfraktur in die Notaufnahme eingeliefert, wollte sich jedoch nicht behandeln lassen.



Der Mann konnte kurze Zeit später, dank Zeugenhinweisen, von der Polizei in einer Stralsunder Wohnung angetroffen und mit einem Rettungswagen zurück ins Krankenhaus gefahren werden.



