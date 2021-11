POL-SN: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Schwerin (ots) -



Aktuell wird in den sozialen Medien thematisiert, dass in Schwerin Kinder von einer ihnen unbekannten Person angesprochen wurden.

Die Polizei Schwerin nimmt die Hinweise sehr ernst und geht diesen nach. Im konkreten Fall ergibt sich nach bisherigen Kenntnisstand kein konkreter Anfangsverdacht für eine Straftat.

Wenn Sie solche Situationen beobachten oder von ihnen Kenntnis erlangen, informieren Sie bitte die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

Die Polizei nimmt diese Hinweise zum Anlass, für das Thema zu sensibilisieren und Handlungsempfehlungen zu geben. Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/missbrauch-verhindern/offenheit/



