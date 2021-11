POL-NB: Nach zahlreichen Straftaten im Polizeigewahrsam

Waren (ots) -



In den frühen Abendstunden des gestrigen 16.11.2021 kam es in der Warener Gartenstraße zu einem Polizeieinsatz wegen eines Hausfriedensbruchs und einer Sachbeschädigung an einer Haustür sowie zu einer Bedrohung zum Nachteil des Wohnungsinhabers.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Frauen widerrechtlich und gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im betreffenden Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Wohnungsinhaber in der Wohnung und versuchte, das Eindringen der Frauen zu verhindern. In der weiteren Folge gelangten die Frauen dennoch in die Wohnung. Dort wurde der Wohnungsinhaber durch eine der Tatverdächtigen mittels eines Werkzeuges bedroht.



Der Mann blieb unverletzt und die bis dahin unbekannten Frauen flüchteten noch vor Eintreffen der Beamten. Knapp zwei Stunden später meldete sich der Geschädigte erneut bei der Warener Polizei, da die Frauen wieder mit aggressivem Verhalten vor seiner Wohnungstür standen. Bei Eintreffen der Beamten waren diese zunächst nicht anzutreffen, konnten aber nach ersten Befragungen und Ermittlungen in einer benachbarten Wohnung festgestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Frauen im Alter von 40 und 38 Jahren.



Eine Atemalkoholmessung bei der 40-Jährigen ergab einen Wert von 2,07 Promille. Sie steht darüber hinaus im Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert und besessen sowie den Wohnungsinhaber bedroht zu haben.



Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde daraufhin die Durchsuchung der Wohnung und eine Blutprobenentnahme bei der 40-jährigen Beschuldigten angeordnet. Dabei konnten keine Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auf der Fahrt ins Klinikum nach Röbel und während der dortigen Blutprobenentnahme beleidigte die Beschuldigte die eingesetzten Beamten, griff diese mehrmals tätlich an und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen.



Die 40-jährige Beschuldigte verblieb zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Morgen des 17.11.2021 im polizeilichen Gewahrsam. Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell