POL-HST: ´Bist du dicht, sind wir nah!´

Dieser Slogan der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!", der Landespolizei M-V, bestätigte sich gleich mehrfach in den vergangenen Tagen auf der Insel Rügen.



Am gestrigen Dienstag (16.11.2021) hielten Polizisten des Polizeihauptrevieres Bergen gegen 16:00 Uhr einen Pkw VW in der Kastanienallee in Samtens zu einer Verkehrskontrolle an. Neben dem 41-jährigen Fahrer befand sich auch ein 7-jähriges Kind im Fahrzeug. Der aus der Region stammende Mann zeigte während der Kontrolle körperlicher Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Konsum von Amphetaminen hindeuteten. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, in jüngster Vergangenheit Betäubungsmittel genommen zu haben. Ein Drogenvortest war im Ergebnis positiv auf Amphetamin und Methamphetamin.



Einen Tag zuvor wurde ein PKW Skoda, gegen 17:30 Uhr, in der Stralsunder Chaussee in Bergen angehalten und kontrolliert. Hier zeigte der 38-jährige Fahrer ebenfalls körperlicher Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der Drogenvortest des Stralsunders reagierte positiv auf THC.



Bereits vor vier Tagen, am vergangenen Donnerstag (11.11.2021) erlebten die Polizeibeamten einen ähnlichen Sachverhalt. Gegen 09:30 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooter Fahrer in Bergen, im Wilhelm-Pieck-Ring angehalten, da er unbefugt auf dem Gehweg fuhr. Der junge Mann aus Bergen ahnte vermutlich schon, dass sein Drogenvortest "positiv sei". Diese Vermutung bestätigte sich dann kurze Zeit später auch.



Allen drei Fahrern wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen und durch die Polizisten die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde in allen Fällen die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Die Fahrzeugführer haben allesamt die deutsche Staatsangehörigkeit.



Aufgrund dieser wiederkehrenden Häufungen von Rauschfahrten appelliert die Polizei an alle Fahrzeugführer, ihre Fahrzeuge nach dem Konsum von Alkohol und Drogen stehen zu lassen und erinnert an die Kontrollen im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Diese werden sich im Monat Dezember wieder verstärkt dem Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr widmen.



