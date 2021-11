POL-LWL: Autofahrerin bei Auffahrunfall auf der BAB 24 leicht verletzt

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Zwei PKW stießen gegen 08 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der linken Fahrspur zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Frau wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg für rund 45 Minuten voll gesperrt werden.



