POL-NB: Gebäudebrand in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots) -



In den frühen Nachtstunden des 17.11.2021 gingen bei der

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald mehrere

Hinweise zu einem Gebäudebrand im Bereich der Bahnhofstraße zwischen

einem dort befindlichen Apotheken- und Postgebäude in Ferdinandshof

ein.

Die sofort zur Brandbekämpfung eingesetzten Kameraden der Feuerwehren

Ferdinandshof, Meiersberg, Blumenthal und Lübs sowie die

hinzugezogenen Polizeibeamten des PR Ueckermünde konnten als

Brandobjekt ein seit ca. 30 Jahren leerstehendes zweigeschossiges

Gebäude ausmachen, das zum Zeitpunkt ihres Eintreffens in voller

Ausdehnung brannte. Nach Bewertung der Gesamtumstände wurde

entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und ein

Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Durch das Feuer kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden

wurde vorläufig im fünfstelligen Eurobereich beziffert. Nach erster

Einschätzung vor Ort, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam haben die Ermittlungen

aufgenommen.

Im Auftrag



Torsten Blauch

Erster Kriminalhauptkommissar



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Dezernat 1 - Einsatzleitstelle

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell