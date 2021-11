POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger in Mirow

17252 Mirow (ots) -



Am 16.11.2021 kam es gegen 12:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Mirow, bei dem ein Fußgänger schwerverletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Neustrelitzerin mit ihrem Pkw Opel in Mirow die Rudolf-Breitscheid-Straße und bog im Kreuzungsbereich der B198 nach links in Richtung Neustrelitz ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Fußgänger, welcher zeitgleich die Strelitzer Straße in entgegengesetzter Richtung überquerte. Der Mann zog sich hierbei vermutlich mehrere Knochenbrüche zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht werden.



Gegen die Fahrzeugführerin leiteten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Sachschaden ist durch den Verkehrsunfall nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.



