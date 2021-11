POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.11.2021: Verdacht des Raubes an einer 59-jährigen Frau aus Waren

Waren (Müritz) (ots) -



Am 15.11.2021 berichtete die Polizeiinspektion Neubrandenburg um 16:59 Uhr über eine potentielle Raubstraftat zum Nachteil einer 59-Jährigen aus Waren. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5073779)



Nach dem Hinweis einer unbeteiligten 52-jährigen Frau aus Waren, wird die bereits veröffentlichte Personenbeschreibung des gesuchten Mannes aktualisiert.



Sie gab an, bereits vor mehreren Tagen ebenfalls auf einen Mann aufmerksam geworden zu sein, auf den die Beschreibung hindeutet. Hierbei handelte es sich um einen 50-55-jährigen, 1,80m großen Mann mit Glatze, der mit einer grünen Jacke (hüftlang, Ärmel heller als der Rest der Jacke) bekleidet war. Er trug weder Brille noch Bart, doch fiel der Frau der starre Blick des Mannes besonders auf.



Die Polizei hält die Personenfahndung nach dem Mann aufrecht und bittet weiterhin Personen, welche den Mann gesehen haben oder kennen, sich bei der Polizei in Waren unter 03991/176224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



