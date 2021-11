POL-ANK: Kind bei Autounfall in Eggesin schwer verletzt

Eggesin (ots) -



Am Dienstag, den 16.11.2021 gegen 11:20 Uhr, kam es in der Stettiner Straße in Eggesin zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 20-jährige Fahrerin eines PKW Seat die Stettiner Straße in Richtung Ahlbeck, als plötzlich ein 13 Jahre alter Junge auf die Straße lief. Die Fahrerin des Seat konnte den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden, sodass der PKW den 13-Jährigen erfasste und schwer verletzte.



In Folge des Unfalls erlitt das Kind Frakturen an einem Bein und einem Arm und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwerverletzt ins Krankenhaus nach Neubrandenburg geflogen. Die Fahrerin des PKW Seat erlitt einen leichten Schock, konnte aber vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden.



Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden, alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell