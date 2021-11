POL-ANK: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute Vormittag, 16. November 2021, 09:30 Uhr, wurde der Polizei durch Anwohner der Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald gemeldet.



Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr konnten zunächst Brandgeruch und Rauch aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ostrowskistraße wahrgenommen werden. Auf Grund dieser Anhaltspunkte wurde die Wohnung durch die Feuerwehr Greifswald geöffnet, in der es bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.



Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Wohnzimmer der Wohnung, die Brandursache ist bislang unklar. Durch die Wärmeentwicklung in der Wohnung wurden nicht nur Einrichtungsgegenstände beschädigt, sondern auch die Fensterscheiben zum angrenzenden Balkon zerstört. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden, jedoch ist die Wohnung stark beschädigt worden und derzeit unbewohnbar.



Bei dem Brand ist ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung, zunächst gegen Unbekannt, aufgenommen. Ein Brandursachenermittler nimmt zudem die Arbeit auf, um die genauen Umstände des Wohnungsbrandes aufzuklären.



