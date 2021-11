POL-HRO: +++Einladung zum Pressegespräch+++

Schwerin (ots) -



Am morgigen Mittwoch, 17. November 2021 um 11 Uhr, findet ein

gemeinsames Pressegespräch der Staatsanwaltschaft Schwerin mit der

Kriminalpolizeiinspektion Schwerin statt.



In einem Ermittlungsverfahren der StA Schwerin und der KPI Schwerin

wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln wurden am Mittwoch,

10. November 2021, Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle

vollstreckt.

Der Tätergruppierung werden bislang zwei Frauen und sieben Männer aus

Schwerin zugeordnet. Umfangreiche und verdeckte Maßnahmen wurden

durch einen geplanten Zugriff mit Unterstützung der Beweissicherungs-

und Festnahmeeinheit des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV und

Einsatzkräften der KPI SN zum Abschluss gebracht. Neben der

Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen wurden durch die

Staatsanwaltschaft Schwerin gegen neun Personen aus der

Tätergruppierung Haftbefehle erwirkt, die vollstreckt werden konnten.

Neben einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln konnten auch

20 000 Euro in bar in einem Versteck gefunden und beschlagnahmt

werden.



Zur Darstellung der umfangreichen Ermittlungen und der möglichen

Auswirkungen auf die Lage im Zusammenhang mit der

Betäubungsmittelkriminalität laden wir zu dem o.g. Pressegespräch im

Dienstgebäude der KPI Schwerin, Graf-Yorck-Str. 6, Raum B.E.06.



Für dieses Pressegespräch gelten die 3-G-Regeln. Teilnehmer werden

gebeten, sich mittels der LUCA App zu registrieren und sich vorab bei

der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock anzumelden.



