POL-HRO: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots) -



Am 15.11.2021 kam es gegen 16:24 Uhr im obersten Geschoss eines

Mehrfamilienhauses in Schwerin zu einem Brand. Zeugen beobachteten

wie ein Jugendlicher den Elektrokasten in Brand setzte und

anschließend aus dem Haus flüchtete. Durch sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen konnte der 14-jährige deutsche Tatverdächtige in

Tatortnähe ergriffen und vorläufig festgenommen werden.

Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Schwerin und die Freiwillige

Feuerwehr Schlossgarten konnte den sich im obersten Bereich des

Objektes ausbreitenden Brand zügig unter Kontrolle bringen und

löschen. Vier Personen mussten, zum Teil unter Einsatz einer

Drehleiter, evakuiert werden. Eine weibliche Anwohnerin wurde zur

weiteren ärztlichen Versorgung ins Helios Klinikum verbracht, sie

erlitt leichte Verletzungen.

Aufgrund der Gefahr eines Kurzschlusses musste das gesamte Objekt

stromlos geschalten werden und ist für die 19 Parteien unbewohnbar.

Ein alarmierter Objektverantwortlicher kümmert sich derzeit um

Notunterkünfte und die weitere Betreuung der Bewohner.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Polizeioberkommissar Arndt

Polizeihauptrevier Schwerin

Polizeiführerin vom Dienst Pohl

Einsatzleitstelle PP Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell