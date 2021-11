POL-NB: Vollendeter und versuchter Einbruch in Demmin zur Anzeige gebracht

Demmin (ots) -



Am Wochenende wurden der Polizei zwei Einbrüche in Demmin bekannt. In einem Fall blieb es bei einem Versuch.



Am Morgen des 13.11.2021 meldete sich gegen 08:30 Uhr ein Mitarbeiter einer Apotheke in der Demminer Adolf-Pompe-Straße bei den Beamten des Polizeihauptreviers in Demmin. Ihm fiel eine beschädigte Tür auf dem Hinterhof des Gebäudes, in dem sich auch die Apotheke befindet, auf. Er vermutete, dass unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und den Räumlichkeiten des Geschäfts zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, da durch die Hintertür keine Verbindung zur Apotheke bestand. Ob aus den geöffneten Räumlichkeiten Gegenstände entwendet wurden, konnte zur Zeit der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Tatzeit konnte durch den Hinweisgeber auf den 12.11.21, 18:00 Uhr bis zum 13.11.2021, 07:45 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen.



Am Folgetag, den 14.11.2021, meldete sich gegen 10:00 Uhr eine Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung in der Beethovenstraße bei der Polizei und meldete einen Einbruch in die Geschäftsräume, welcher in einer etwa 40-minütigen Abwesenheit geschehen sein musste. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Mitarbeiterinnen und drangen über den Hinterhof unberechtigt in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten diese. Die beiden angestellten Frauen gaben an lediglich 40 Minuten, von ca. 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr, nicht in den Geschäftsräumen gewesen zu sein. Als sie zurückkehrten stellten sie den Einbruch fest. Die Täter verursachten einen geschätzten Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Spurensuche und -sicherung kam hier der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.



Anwohner oder Passanten, die Hinweise auf die Taten oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



