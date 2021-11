POL-HWI: Vier Papiercontainer in Brand gesetzt

Rehna (ots) -



Bereits am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 3:20 Uhr, wurde die Polizei über den Brand mehrerer Papiercontainer in Rehna informiert.



Die Brandbekämpfung in der Ernst-Thälmann Straße übernahm die Freiwillige Feuerwehr Rehna. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.



Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der 03886 722 0 zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell