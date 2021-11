POL-LWL: Zwei Personen bei Küchenbrand leicht verletzt

Hagenow (ots) -



Bei einem Küchenbrand in Hagenow sind am Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine brennende Kerze, deren Flamme auf eine Tischdecke übergriff, das Feuer ausgelöst haben. Der 60-jährige deutsche Wohnungsmieter sowie Nachbarn versuchten daraufhin, das Feuer zu löschen. Der Mieter als auch eine 62-jährige Nachbarin wurden dabei leicht verletzt und sind anschließend mit Verdacht auf eine erlittenen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich hatten sich die anderen Bewohner des betreffenden Mehrfamilienhauses bereits selbst in Sicherheit bringen können. Der entstandene Sachschaden wird als verhältnismäßig gering eingeschätzt. Die Wohnung wurde nach den Löschmaßnahmen gelüftet und ist bisherigen Informationen zufolge weiterhin bewohnbar.



