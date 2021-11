POL-NB: Brand eines Wohnwagens in Stralsund

Neubrandenburg (ots) -



Am 15.11.2021, gegen 02:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in der Hafenstraße in

Stralsund gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte

ein Wohnwagen der Marke Hobby bereits in voller Ausdehnung. Die

eingesetzten Kameraden der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr

Stralsund hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Sie konnten

jedoch nicht mehr verhindern, dass der Wohnwagen komplett ausbrannte.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden auch drei in der Nähe

befindliche PKW beschädigt. Personen wurden bei dem Feuer nicht

verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro

geschätzt.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit unklar. Der

Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen zur

Brandursache. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter

03831/2890-624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



