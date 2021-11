POL-HRO: Glück im Unglück

Schwerin (ots) -



Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr wurde der Schweriner Polizei mitgeteilt, dass ein Kind aus einem Fenster in der ersten Etage gefallen wäre. Bei Eintreffen der Beamten an dem betreffenden Mehrfamilienhaus in der Ziolkowskistr., stellt sich heraus, dass sich das Kind bereits wieder in der Wohnung seiner Familie befindet.



Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass wohl ein kurzer Augenblick des unbeobachtet sein genügte, dass es zu diesem Ereignis kam. Augenscheinlich blieb der fast drei Jahre alte Junge unverletzt, stand aber unter Schock und wurde daher zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.



Auch wenn derzeit einiges für einen Unglücksfall spricht, wird zu den genauen Umständen noch weiter durch das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell