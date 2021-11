POL-NB: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen verursacht hohen Sachschaden

Wolgast (ots) -



Am 13.11.2021 gegen 17.30 Uhr kam es in Wolgast in der Baustraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Der 28-jährige ukrainische Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW Opel an zwei am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen vorbei und beachtete dabei nicht den im Gegenverkehr befindlichen PKW VW Polo einer 72-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR. Der PKW Opel war in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

