POL-NB: Pickup kollidiert in Feldberg (MSE) mit Straßenbaum-Fahrer schwer verletzt

Am Samstag, dem 13.11.21 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 11:45 Uhr den Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Beteiligung eines LKW Pickup in der Ortslage Feldberg.

Demnach befuhr der 41-jährige Fahrzeugführer des Ford Pickup in Feldberg den Alten Landweg aus Richtung Tankstelle kommend in Fahrtrichtung Neustrelitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrzeugführer zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 20.000EUR. Das Fahrzeug wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Feldberg übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers die Erstversorgung. Im Anschluss wurde der Fahrzeugführer durch einen RTW ins das Krankenhaus Neubrandenburg verbracht.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurde die Ortsdurchfahrt Feldberg zeitweilig voll gesperrt.



